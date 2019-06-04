В 2018 году трудовые мигранты отправили домой $520 млрд — ООН

В 2018 году около 200 миллионов трудовых мигрантов отправили домой более $528 миллиардов.
Об этом сообщает пресс-служба Организации Объединенных Наций.
По данным ООН, в 2018 году число международных мигрантов достигло 244 млн человек, 200 млн из них являются экономическими мигрантами. Совокупная сумма средств, которые они отправляют на родину, более чем в три раза превышает объемы официальной помощи в целях развития, а также превосходит объемы прямых иностранных инвестиций.
Известно, что половина всех денежных переводов поступила в сельские районы, для жителей которых эти средства имеют наибольшее значение. Как отмечается, эти гигантские цифры состоят из небольших сумм в $200 или $300, которые мигранты регулярно переводят своим семьям.
По оценкам организации, 75% денежных переводов направляются на удовлетворение текущих потребностей — оплату жилья, покупку продовольствия, а остальные 25% — на другие цели.
ООН призывает правительства, представителей частного сектора, а также неправительственные организации и всех членов общества способствовать тому, чтобы эти средства были потрачены с максимальной эффективностью.
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