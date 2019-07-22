У Зеленского рассказали, как будут бороться с коррупцией

Новая Антикоррупционная стратегия должна быть направлена на максимальный перевод услуг в онлайн и охватывать направления с наибольшими коррупционными рисками.

Такое убеждение высказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка на конференции Центра политико-правовых реформ.

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Во время мероприятия был представлен проект новой Антикоррупционной стратегии, которая будет определять государственную политику в этой сфере. Соответствующего документа Украина не имеет с 2017 года.

«Во-первых, необходимо предусмотреть в стратегии фокус на диджитализации работы власти. Инициатива президента Зеленского «Государство в смартфоне» предусматривает перевод максимального количества услуг в онлайн, ведь с проявлениями коррупции можно бороться именно цифровыми технологиями. Во-вторых, важно, чтобы стратегия была максимально краткой и четкой и фокусировалась на конкретных коррупциогенных темах: государственные банки, энергетика, добывающая отрасль, оборонная сфера», – отметил Руслан Рябошапка.

Важность подготовки и внедрения стратегии подчеркнула эксперт по вопросам борьбы с коррупцией, судебной и правоохранительной реформ, будущая депутат Анастасия Красносельская. Она заверила, что разработка стратегии – среди приоритетов нового парламента, но это не будет останавливать принятие уже готовых инициатив. Речь идет о необходимости фокусирования деятельности Антикоррупционного суда на топ-коррупции, чтобы он не был перегружен делами; возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение; внедрение инструмента гражданской конфискации активов чиновников и перезагрузки НАПК.