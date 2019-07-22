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С 2020 года немецкие криптокомпании обяжут получать лицензию регулятора

С 2020 года немецкие криптокомпании обяжут получать лицензию регулятора

Немецкие криптовалютные компании со следующего года будут обязаны получать лицензию Федерального управления финансового надзора Германии (BaFin) в соответствии с новым законодательством по противодействию отмыванию денег (AML).

Об этом сообщает Cointelegraph.

Так, с 1 января 2020 года криптовалюты будут считаться финансовым инструментом, в связи с чем биткоин-биржи и провайдеры криптовалютных кошельков обязаны будут получить лицензию BaFin и соответствовать принципам AML.

В Германии к этому требованию отнеслись неоднозначно. Так, член местной Свободной демократической партии Фрэнк Шеффлер уверен, что они станут преградой для развития инноваций в стране и вынудят криптовалютные компании искать другие юрисдикции для регистрации и ведения бизнеса.

В то же время некоторым новые правила кажутся шагом вперед. Партнер юридической фирмы Hengeler Mueller Кристиан Мюллер заявил, что это внесет нормативную ясность в регулирование индустрии криптовалют и стимулирует развитие отрасли.

По материалам Forklog
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