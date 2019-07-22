Банки ожидают увеличения спроса на кредиты населению

Банки ожидают, что депозиты и кредиты в дальнейшем будут расти. По мнению опрошенных финучреждений, в следующие 12 месяцев портфели депозитов и кредитов будут расти. Такие ожидания сохраняются 13 кварталов подряд в розничном сегменте и 11 – корпоративном.

Об этом говорится в опросе на сайте регулятора.

Увеличение портфеля корпоративных кредитов – 74%.

Увеличение портфеля розничных кредитов – 70%.

Респонденты считают, что качество кредитов бизнесу не изменится. В третьем квартале будет расти спрос на кредиты МСП, гривневые и краткосрочные займы.



h2. Как взять кредит под низкий процент

Две трети опрошенных ожидают притока депозитов как предприятий, так и домохозяйств.



В июле-сентябре спрос на кредиты возрастет, в частности от малых и средних предприятий и от населения в потребительском сегменте.

Самыми популярными будут краткосрочные займы и кредиты в гривне.