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Банки ожидают увеличения спроса на кредиты населению

Банки ожидают увеличения спроса на кредиты населению

Банки ожидают, что депозиты и кредиты в дальнейшем будут расти. По мнению опрошенных финучреждений, в следующие 12 месяцев портфели депозитов и кредитов будут расти. Такие ожидания сохраняются 13 кварталов подряд в розничном сегменте и 11 – корпоративном.

Об этом говорится в опросе на сайте регулятора.

Увеличение портфеля корпоративных кредитов – 74%.

Увеличение портфеля розничных кредитов – 70%.

Респонденты считают, что качество кредитов бизнесу не изменится. В третьем квартале будет расти спрос на кредиты МСП, гривневые и краткосрочные займы.
 
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Две трети опрошенных ожидают притока депозитов как предприятий, так и домохозяйств.
 
В июле-сентябре спрос на кредиты возрастет, в частности от малых и средних предприятий и от населения в потребительском сегменте.

Самыми популярными будут краткосрочные займы и кредиты в гривне.

По материалам Finance.UA
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