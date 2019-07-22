Энергоатом могут обязать продавать дешевое электричество водоканалам для сдерживания роста тарифов на воду

Правительство рассматривает возможность возложить на государственный Энергоатом (который контролирует все украинские атомные электростанции) обязанности продавать электричество по сниженным ценам водоканалам и теплокоммунэнерго. Это должно сдержать рост тарифов на горячую и холодную воду.

Об этом сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

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«Последний круглый стол, который проводил комитет по вопросам топлива и энергетики – наше предложение было, чтобы теплокоммунэнерго, водоканалы и предприятия водоотвода передать под юрисдикцию Энергоатома, там, где есть цена, которая может быть обеспечена ниже и, таким образом, повлиять на тарифы для населения на водоснабжение», – сообщил Зубко.

Также министр предложил вынести данное решение на рассмотрение правительства, для того, чтобы предотвратить рост тарифов на холодную и горячую воду, а также водоотвод.

Отметим, что в настоящее время на Энергоатом уже возложены специальные обязанности по продаже электроэнергии по сниженным ценам населению, поэтому, с введением нового рынка электроэнергии, тарифы на электричество для простых граждан не выросли. В то же время, ряд компаний сообщали, что цены на электричество для промышленности несколько повысились.

В частности, о росте стоимости электроэнергии после запуска нового рынка сообщала компания «Интерпайп» Виктора Пинчука. Там заявили, что стоимость электричества для них выросла на 22%. О росте цен на электричество сообщили и в государственном Укрэнерго. Там зафиксировали рост цены на 30%.