Энергоатом могут обязать продавать дешевое электричество водоканалам для сдерживания роста тарифов на воду

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Правительство рассматривает возможность возложить на государственный Энергоатом (который контролирует все украинские атомные электростанции) обязанности продавать электричество по сниженным ценам водоканалам и теплокоммунэнерго. Это должно сдержать рост тарифов на горячую и холодную воду.
Об этом сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.
Читайте также: В Кабмине объяснили, как новый рынок электроэнергии повлияет на цены для населения
«Последний круглый стол, который проводил комитет по вопросам топлива и энергетики – наше предложение было, чтобы теплокоммунэнерго, водоканалы и предприятия водоотвода передать под юрисдикцию Энергоатома, там, где есть цена, которая может быть обеспечена ниже и, таким образом, повлиять на тарифы для населения на водоснабжение», – сообщил Зубко.
Также министр предложил вынести данное решение на рассмотрение правительства, для того, чтобы предотвратить рост тарифов на холодную и горячую воду, а также водоотвод.
Отметим, что в настоящее время на Энергоатом уже возложены специальные обязанности по продаже электроэнергии по сниженным ценам населению, поэтому, с введением нового рынка электроэнергии, тарифы на электричество для простых граждан не выросли. В то же время, ряд компаний сообщали, что цены на электричество для промышленности несколько повысились.
В частности, о росте стоимости электроэнергии после запуска нового рынка сообщала компания «Интерпайп» Виктора Пинчука. Там заявили, что стоимость электричества для них выросла на 22%. О росте цен на электричество сообщили и в государственном Укрэнерго. Там зафиксировали рост цены на 30%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве построят приют для животных стоимостью свыше 150 млн грнВчера, 20:43 - 506 20
Новый перечень платных номеров на автомобиль (цены)Вчера, 15:10 - 18508 6
В Днепре будет ходить бесплатное речное таксиВчера, 18:34 - 384 3
Маск придумал, как в 15 раз сократить электропроводку в Tesla9 ч. назад - 15441 3
МВФ обновил прогноз по курсу гривны к долларуВчера, 12:04 - 6093 3
Новый перечень платных номеров на автомобиль (цены)Вчера, 15:10 - 18508 6
Маск придумал, как в 15 раз сократить электропроводку в Tesla9 ч. назад - 15441 3
МВФ обновил прогноз по курсу гривны к долларуВчера, 12:04 - 6093 3
ПриватБанк запускает вертикальную карту премиум-класса для путешественников3 ч. назад - 3553
Какие авто больше всего покупают в столицеВчера, 20:03 - 1985
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 602
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 3321
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 3825 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 3225 6
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)14.07.2019, 15:26 - 2668