Jaguar продемонстрировала “самый красивый электромобиль в мире” (фото)

Британцы построили электрический Jaguar E-type Zero на основе классической модели 1968 года.

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Jaguar Land Rover Classic продемонстрировала публике “самый красивый электромобиль в мире” Jaguar E-type Zero, который является полностью электрической версией классической модели Jaguar E-type.

Открытый спортивный автомобиль получил электродвигатель мощностью 220 кВт (300 к.с.), который позволяет разгоняться от 0 до 100 км / ч за 5,5 секунд. При его создании использовались технологии и компоненты от первого серийного електрокроссовера бренда Jaguar I-PACE, который поступит в продажу в 2018 году. Аккумуляторная батарея емкостью 40 квтч обеспечивает запас хода на уровне 270 км (170 миль), ее полный заряд происходит за 6-7 часов, в зависимости от мощности зарядного устройства.

Интересное заключается в том, что электродвигатель и блок батарей были специально разработаны для Jaguar E-type Zero – аккумуляторный блок по размерам и весу соответствует шестицилиндровом двигателю E-type, а электродвигатель и редуктор – коробке передач. Оба компонента установлены на штатных местах двигателя и коробки передач, соответственно конструкция автомобиля не потребовала заметных изменений и она управляется и “чувствуется” точно так же, как бензиновая версия.

Справка Finance.ua: