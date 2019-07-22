Электрокар ХІХ века продадут на аукционе (фото)

Электрический автомобиль Riker Electric Car 1898 года будет продан на аукционе в ходе мероприятия Monterey Car Week. Торги состоятся уже 15 августа.

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Машина была создана Эндрю Райкером, который экспериментировал с электрокарами еще в 1894 году. Дизайнер был одним из сооснователей и президентом Сообщества автомобильных инженеров. После того как Райкер продал свою компанию по созданию электрических машин транспортному магнату Альберту Попу, он перешел в компанию Locomobile, где разработал ее первый серийный бензиновый автомобиль.

Riker Electric Car выиграл несколько американских состязаний и был представлен на Всемирной выставке в Париже в 1900 году, где завоевал золотую медаль. Электрокаром пользовалась жена Райкера до 1930 года, а затем автомобиль был передан в Музей Генри Форда. В 1985 году его выкупила семья Райкера, а после автомобиль купили нынешние владельцы.