Китай начал экспорт подержанных автомобилей

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Провинция Гуандун (Южный Китай) первой в Китае начала экспортировать подержанные автомобили в Россию, Камбоджу, Нигерию и Мьянму. Об этом сообщает газета China Daily со ссылкой на Министерство коммерции КНР.
По информации ведомства, в первую партию вошли 300 авто, передает Капитал.
«Эти автомобили общей стоимостью $2,5 млн вскоре пройдут таможенное оформление и будут экспортированы в Камбоджу, Нигерию, Мьянму и Россию», — цитирует издание министерство.
Список 10 китайских регионов, которым разрешен вывоз за рубеж подержанных автомобилей, был утвержден еще в мае. Соответствующие лицензии уже получили, в частности Пекин, Шанхай, Тяньцзинь и провинция Гуандун.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко заработал за полгода более полумиллиардаВчера, 17:36 - 10227 15
Цены на картофель возрастут до 80% - эксперт21 ч. назад - 10933 4
Стало известно, сколько дней украинцы будут отдыхать в августе17 ч. назад - 10898 4
Греческий остров предлагает жилье и 18 тысяч евро новым жителям19 ч. назад - 29971 3
В Украине темпы прироста медианной зарплаты опережают темпы прироста средней зарплаты (таблица)Вчера, 11:23 - 1764 3
Греческий остров предлагает жилье и 18 тысяч евро новым жителям19 ч. назад - 29971 3
Цены на картофель возрастут до 80% - эксперт21 ч. назад - 10933 4
Стало известно, сколько дней украинцы будут отдыхать в августе17 ч. назад - 10898 4
Какие штрафы ждут "еврономера" с августа3 ч. назад - 4882 2
Австрия упростила правила трудоустройства для иностранцев: кому платят больше7 ч. назад - 4782 1
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 603
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 868 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 3629
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4108 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 3696 6