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Китай начал экспорт подержанных автомобилей

Китай начал экспорт подержанных автомобилей

Провинция Гуандун (Южный Китай) первой в Китае начала экспортировать подержанные автомобили в Россию, Камбоджу, Нигерию и Мьянму. Об этом сообщает газета China Daily со ссылкой на Министерство коммерции КНР.

По информации ведомства, в первую партию вошли 300 авто, передает Капитал.

«Эти автомобили общей стоимостью $2,5 млн вскоре пройдут таможенное оформление и будут экспортированы в Камбоджу, Нигерию, Мьянму и Россию», — цитирует издание министерство.

Список 10 китайских регионов, которым разрешен вывоз за рубеж подержанных автомобилей, был утвержден еще в мае. Соответствующие лицензии уже получили, в частности Пекин, Шанхай, Тяньцзинь и провинция Гуандун.

По материалам autonews.ua
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