0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 37 0

Hyundai представила гибрид на солнечных батареях

Hyundai представила гибрид на солнечных батареях

Компания Hyundai на днях представила новую гибридную версию популярной модели Sonata, в крышу которой вмонтированы солнечные панели. Большого эффекта от их использования компания, правда, не обещает. Максимум, на что могут рассчитывать автомобилисты – порядка 1300 км дополнительного пробега в год.

Об этом пишет cleantechnica.

Именно столько энергии способна накопить в аккумуляторах солнечная миниэлектростанция авто, при условии, что каждый день будет находится на солнце порядка 6 часов. В пересчете на дневной пробег это дает автовладельцу всего около 3,6 км «бесплатного» пробега.

Впрочем, инженеры и не ставили перед собой задачи сделать полностью автономный автомобиль. Иначе бы не стали устанавливать панели на авто с бензиновым мотором в качестве основного силового агрегата. Ведь при текущем уровне развития технологий обеспечить достаточную генерацию энергии хотя бы для коротких поездок из дому на работу и обратно невозможно.

У этой затеи, впрочем, есть не только имиджевая составляющая. Мощности солнечных панелей достаточно, чтобы полностью компенсировать естественный разряд аккумулятора во время простоя, когда генератор не приводится в движение двигателем внутреннего сгорания.

В компании также отмечают, что это лишь первое поколение специализированных автобатарей для гибридов. Во второй версии элементы обзаведутся частичной прозрачностью, что позволит сделать крышу автомобиля светопроницаемой.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.