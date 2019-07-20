Hyundai представила гибрид на солнечных батареях

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Компания Hyundai на днях представила новую гибридную версию популярной модели Sonata, в крышу которой вмонтированы солнечные панели. Большого эффекта от их использования компания, правда, не обещает. Максимум, на что могут рассчитывать автомобилисты – порядка 1300 км дополнительного пробега в год.
Об этом пишет cleantechnica.
Именно столько энергии способна накопить в аккумуляторах солнечная миниэлектростанция авто, при условии, что каждый день будет находится на солнце порядка 6 часов. В пересчете на дневной пробег это дает автовладельцу всего около 3,6 км «бесплатного» пробега.
Впрочем, инженеры и не ставили перед собой задачи сделать полностью автономный автомобиль. Иначе бы не стали устанавливать панели на авто с бензиновым мотором в качестве основного силового агрегата. Ведь при текущем уровне развития технологий обеспечить достаточную генерацию энергии хотя бы для коротких поездок из дому на работу и обратно невозможно.
У этой затеи, впрочем, есть не только имиджевая составляющая. Мощности солнечных панелей достаточно, чтобы полностью компенсировать естественный разряд аккумулятора во время простоя, когда генератор не приводится в движение двигателем внутреннего сгорания.
В компании также отмечают, что это лишь первое поколение специализированных автобатарей для гибридов. Во второй версии элементы обзаведутся частичной прозрачностью, что позволит сделать крышу автомобиля светопроницаемой.
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