Журнал Fortune опубликовал свежий рейтинг 500 крупнейших компаний мира

Журнал Fortune опубликовал Global 500 — ежегодный рейтинг крупнейших компаний мира, составляемый по их выручке.

Первая десятка выглядит так:

Walmart. Выручка (здесь и далее — за 2018 год) — $514,4 млрд (+2,8%). Прибыль — $6,67 млрд.

Sinopec (китайская нефтехимическая корпорация). Выручка — $414,6 млрд (+26,8%). Прибыль — $5,84 млрд.

Shell — $396,5 млрд (+27,2%), $23,35 млрд.

China National Petroleum (китайская нефтегазовая корпорация). Выручка — $392,9 млрд (+20,5%). Прибыль — $2,27 млрд.

State Grid (китайская электросетевая корпорация). Выручка — $387 млрд (+10,9%). Прибыль — $8,17 млрд.

Saudi Aramco (нефтяная компания Саудовской Аравии). Выручка — $355,9 млрд (+35,3%). Прибыль — $110,97 млрд.

British Petroleum. Выручка — $303,7 млрд (+24,2%). Прибыль —$9,38 млрд.

Exxon Mobil. Выручка — $290,2 млрд (+18,8%). Прибыль — $20,84 млрд.

Volkswagen. Выручка — $278,3 млрд (+7%). Прибыль — $14,32 млрд.

Toyota Motor. Выручка — $272,6 млрд (+2,8%). Прибыль — $16,98 млрд.

Среди технологических компаниях в лидерах:

Apple (11 место). Выручка — $265,5 млрд.

Amazon (13 место). Выручка — $232,8 млрд.

Samsung (15 место). Выручка — $221,5 млрд.

AT&T (25 место). Выручка — $170,7 млрд.

Alphabet (37 место). Выручка — $136,8 млрд.

Общая выручка всех компаний рейтинга составила $32,7 трлн в 2018 году, а прибыль — $2,15 трлн. Суммарно в этих компаниях работает около 69,3 млн человек.

В этом году впервые в рейтинг вошло больше китайских компаний, чем американских — 129 против 121. Например, впервые попала компания Xiaomi с выручкой в $26 млрд.