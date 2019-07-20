В “Укрзализныце” объяснили, почему поезд “Четырех столиц” не будет курсировать чаще

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Поезд №31/32 “Киев – Рига”, соединяющий столицы Украины, Беларуси, Литвы и Латвии, в ближайшее время продолжит курсировать с частотой один раз в четыре дня. Предложение сделать курсирование поезда более частым отклонили другие страны-участницы маршрута.
Об этом ЦТС сообщили в “Укрзализныце” в ответ на информационный запрос.
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“В графике пассажирских поездов на 2018/2019 год АО “Укрзализныця” настаивало на курсировании поезда №31/32 Киев-Рига с периодичностью через день, но указанное предложение было отклонено странами-участниками маршрута”, – говорится в сообщении.
Кроме того, в УЗ утверждают, что компания имеет намерение и техническую возможность продления маршрута до Таллинна, однако в данный момент его судьба зависит от договоренностей между Латвией и Эстонией.
Отмечается, что в адрес администраций-участников направлены соответствующие письма, но сегодня решение этого вопроса зависит от двусторонних договоренностей между Эстонией и Латвией.
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