УЗ добавила вагоны к поезду "Четыре столицы"

“Укрзализныця” увеличила количество вагонов в поезде №31/32 Киев-Рига.

Согласно ответу УЗ на запрос ЦТС, с 18 июля 2019 года в составе поезда “Четыре столицы” курсируют 10 вагонов.

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“С 18.07.2019 предусмотрено курсирование указанного поезда в составе 10 вагонов”, – говорится в сообщении.

Добавление вагонов состоялось в связи с растущим спросом на билеты. Если в первом полугодии заполняемость мест в сообщении Киев-Рига составляла 53%, а назад – 48%, то в июле эти показатели составляют 85% и 80% соответственно.

“В период с 02-14.07.2019 в сообщении Киев-Рига при предложенных 1,2 тыс. мест было перевезены 1,1 тыс. пассажиров, что составляло 85% от вместимости поезда. Обратно в сообщении Рига-Киев перевезены 1 тыс. пассажиров, что составляло 80% от вместимости поезда”, – рассказали в компании.

В УЗ отмечают, что рост популярности поезда начал ощущаться в мае: тогда заполняемость мест из Киева в Ригу резко возросла до 75%, обратно – до 68%.

Вместе с тем, увеличить количество вагонов до более чем 10 в УЗ не могут, поскольку их количество ограничено международными договоренностями.

“Согласно договоренностям с Беларусью, Литвой, Латвией, длина указанного поезда ограничена 10 вагонами и, соответственно, включение дополнительных вагонов пока невозможно”, – прокомментировали в УЗ.