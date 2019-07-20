В Зимбабве оценили потери от санкций в $100 млрд

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За последние 20 лет африканское государство Зимбабве потеряло более $100 млрд из-за экономических санкций Запада. Такие данные озвучил министр иностранных дел Зимбабве Сибусисо Мойо во время слушаний в парламенте.
Об этом сообщает Синьхуа.
По его словам, кроме потери $42 млрд доходов, Зимбабве также недополучало около $4,5 млрд международной помощи ежегодно, начиная с 2001 года, когда санкции были введены.
Он добавил, что Зимбабве также потеряло почти $12 млрд займов МВФ, Всемирного банка и Африканского банка развития, которые могли бы помочь развить инфраструктуру.
Кроме этого, частным предприятиям страны не поступило еще $18 млрд кредитов.
“В результате ВВП Зимбабве в течение последних двух десятилетий уменьшился на $21 млрд”, – сказал Мойо.
Глава МИД пообещал и в дальнейшем поддерживать диалог с западными государствами ради нормализации отношений. “Правительство продолжает общаться с Западом и до сих пор результаты были положительными”, – подчеркнул он.
Мойо также призвал США и другие государства отменить санкции против Зимбабве, поскольку необходимость в них пропала.
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