В Зимбабве оценили потери от санкций в $100 млрд

За последние 20 лет африканское государство Зимбабве потеряло более $100 млрд из-за экономических санкций Запада. Такие данные озвучил министр иностранных дел Зимбабве Сибусисо Мойо во время слушаний в парламенте.

Об этом сообщает Синьхуа.

По его словам, кроме потери $42 млрд доходов, Зимбабве также недополучало около $4,5 млрд международной помощи ежегодно, начиная с 2001 года, когда санкции были введены.

Он добавил, что Зимбабве также потеряло почти $12 млрд займов МВФ, Всемирного банка и Африканского банка развития, которые могли бы помочь развить инфраструктуру.

Кроме этого, частным предприятиям страны не поступило еще $18 млрд кредитов.

“В результате ВВП Зимбабве в течение последних двух десятилетий уменьшился на $21 млрд”, – сказал Мойо.

Глава МИД пообещал и в дальнейшем поддерживать диалог с западными государствами ради нормализации отношений. “Правительство продолжает общаться с Западом и до сих пор результаты были положительными”, – подчеркнул он.

Мойо также призвал США и другие государства отменить санкции против Зимбабве, поскольку необходимость в них пропала.