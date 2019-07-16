ГФС сообщила, сколько налогов украинцы недоплатили в бюджет

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В январе-июне 2019 года подразделениями аудита было проведено 2,4 тыс. плановых проверок налогоплательщиков, 6,5 тыс. внеплановых проверок и 1,7 тыс. встречных сверок.
Об этом ГФС сообщила на своей странице в Фейсбук.
Проведено 112 проверок финансовых учреждений с обособленными подразделениями, по результатам которых доначислено 455,5 млн гривен.
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По результатам контроля за соблюдением требований валютного законодательства доначислено пени за нарушение сроков расчетов в сфере ВЭД на общую сумму 300,1 млн грн, а также налога на прибыль с иностранных юридических лиц на общую сумму 204,9 млн гривен.
В целом по результатам контрольно-проверочной работы доначислено в бюджет 20,3 млрд грн, из которых согласовано 6,6 млрд грн (в т.ч. основного платежа по налогу на прибыль – 1 767,3 млн грн, НДС – 1 895,3 млн гривен).
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