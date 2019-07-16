В ЕС готовы убрать пошлины на некоторые американские товары

Страны ЕС готовы снизить пошлины на ключевые товары американского промышленного импорта, дабы избежать введения американских пошлин на немецкие и европейские автомобили.

Об этом сообщил министр экономики Германии Петер Альтмайер в интервью Die Welt.

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«Мы уже говорили, что мы готовы снизить пошлины на некоторые важные промышленные товары американского импорта до нуля. Это должно ликвидировать обвинения Европы в том, что в США пошлины ниже, чем в ЕС», – сообщил Альтмайер.

Он также отметил, что президент США Дональд Трамп отложил окончательное решение о введении пошлин на европейские автомобили до ноября 2019 года.