Правительство надеется на фермеров: как подорожают продукты в Украине

До 2026 года объем экспорта агропродукции должен вырасти на 17%.

Это следует из масштабного документа «Стратегии развития экспорта продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленностей Украины до 2026 года», которую на днях одобрил Кабмин.

Именно сельхозпроизводители станут одним из главных источников роста ВВП.

По расчетам правительства, к 2026 году объем проданной за границу агропродукции должен вырасти на 17%.

В общем объеме экспорта Украины их доля выросла с 21% в 2010 году до 41% в 2017 году. Как сообщает Еврокомиссия, с мая 2018 по апрель 2019 года Украина вошла в топ-3 экспортеров агропродукции в Евросоюз, поставив товаров на 6,3 млрд. евро.

Несмотря на такие результаты, в Минагагро считают, что наращивать экспорт есть куда.

Прогнозы Кабмина дают два сценария экономического развития Украины в части динамики наращивания экспорта – «осторожный» и ускоренный. Но по какому бы пути не пошла наша страна, подорожание продовольственной корзины неизбежно: в расчеты каждой версии прогноза заложен ежегодный рост цен.

Согласно первому сценарию, за 2020 год подорожание составит 6%, в 2021% – 5,7%, а в 2022 уже 5,3%. Второй сценарий предполагает, что потребительские цены будут расти ускоренными темпами: на 6,5% в 2020 году, на 7,1% – в 2021 году, и на 7% – в 2022 году.