0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 76 0

ТОП-50 самых надежных б/у автомобилей - рейтинг немецких экспертов

ТОП-50 самых надежных б/у автомобилей - рейтинг немецких экспертов

Опубликована очередная версия авторитетного рейтинга лучших б/у авто немецкой Ассоциации технического надзора.

Составляя рейтинг, были проанализированы данные техосмотра 9 млн. автомобилей. Специалисты подсчитали процент неисправностей среди машин разных моделей и поделили авто на группы, в зависимости от возраста.

ТОП-10 самых надежных 2-3-летних авто

  • 1 Porsche 911 (2,5 % авто с поломками)
  • 2 Mercedes B-class (2,6 %)
  • 3 Mercedes GLK (2,6 %)
  • 4 Mercedes SLK (2,8 %)
  • 5 Audi Q3 (2,9 %)
  • 6 Mercedes E-class Coupe (2,9 %)
  • 7 Hyundai i20 (3 %)
  • 8 Mercedes C-class (3 %)
  • Mercedes A-class (3,2 %)
    • 10 Audi A4 / Audi A5 (3,3 %

    ТОП-10 самых надежных 6-7-летних авто

    • 1 Porsche 911 (6 %)
    • 2 Mercedes SLK (7 %)
    • Audi TT (7,7 %)
    • Audi Q5 (8,7 %)
    • BMW X1 (9 %)
    • Mitsubishi ASX (9,3 %)
    • 7 Audi A6/A7 (9,4 %)
    • 8 Mazda 3 (9,8 %)
    • 9 Mercedes E-class Coupe (9,8 %)
    • MINI Coutryman (9,8 %)
    По материалам bigmir.net
    • i

      Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

    Также по этой теме: Технологии&Авто
    Смотри также
    Весь рынок:Технологии&Авто
    Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
    Сервис подбора кредитов
    • Отправьте заявку
    • Узнайте решение банка
    • Подтвердите заявку и получите деньги
    грн
    Заказать кредит онлайн
    В Контексте Finance.ua
      Рассчитывайте на
      0 800 307 555звонки бесплатны
      DMCA.com Protection Status
      РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
      © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.