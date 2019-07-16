ТОП-50 самых надежных б/у автомобилей - рейтинг немецких экспертов

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Опубликована очередная версия авторитетного рейтинга лучших б/у авто немецкой Ассоциации технического надзора.
Составляя рейтинг, были проанализированы данные техосмотра 9 млн. автомобилей. Специалисты подсчитали процент неисправностей среди машин разных моделей и поделили авто на группы, в зависимости от возраста.
ТОП-10 самых надежных 2-3-летних авто
ТОП-10 самых надежных 6-7-летних авто
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