«Укрпочта» обновила приложение для iOS

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Укрпочта упрощает отслеживание посылок через мобильное приложение.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Главное в работе приложения – удобство и упрощение функций. Поэтому мы сократили количество действий для пользователей, кое-что сделали более очевидным и понятным. А VR-линейка решает проблему с измерением отправления, ибо рулетку не носят с собой, а телефон всегда», – отметил начальник управления маркетинга Укрпочты Андрей Скоцик.
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Какие обновления произошли:
Для каких моделей поддерживается функция VR-линейки:
Среди прочих функций мобильного приложения:
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