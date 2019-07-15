0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 10 0

«Укрпочта» обновила приложение для iOS

«Укрпочта» обновила приложение для iOS

Укрпочта упрощает отслеживание посылок через мобильное приложение.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Главное в работе приложения – удобство и упрощение функций. Поэтому мы сократили количество действий для пользователей, кое-что сделали более очевидным и понятным. А VR-линейка решает проблему с измерением отправления, ибо рулетку не носят с собой, а телефон всегда», – отметил начальник управления маркетинга Укрпочты Андрей Скоцик.

Читайте также: Гороховский рассказал об обновлении в приложении monobank для iOS

Какие обновления произошли:

  • на главном экране можно сразу перейти к созданным и избранным отправлениям,
  • увидеть изменение статуса отправлений,
  • VR-линейка измеряет габариты отправления: длину, ширину, высоту.

Для каких моделей поддерживается функция VR-линейки:

  • для телефонов iPhone 6S и более новых моделей.

Среди прочих функций мобильного приложения:

  • возможность отследить отправление,
  • получать push-извещения об изменении статуса в реальном времени,
  • рассчитать стоимость отправлений по Украине и за границу и сравнить стоимость и сроки пересылки различных видов доставки,
  • перевести средства в любой населенный пункт Украины, найти ближайшее отделение по индексу или геолокации.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.