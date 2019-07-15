«Укрпочта» обновила приложение для iOS

Укрпочта упрощает отслеживание посылок через мобильное приложение.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Главное в работе приложения – удобство и упрощение функций. Поэтому мы сократили количество действий для пользователей, кое-что сделали более очевидным и понятным. А VR-линейка решает проблему с измерением отправления, ибо рулетку не носят с собой, а телефон всегда», – отметил начальник управления маркетинга Укрпочты Андрей Скоцик.

Читайте также: Гороховский рассказал об обновлении в приложении monobank для iOS

Какие обновления произошли:

на главном экране можно сразу перейти к созданным и избранным отправлениям,

увидеть изменение статуса отправлений,

VR-линейка измеряет габариты отправления: длину, ширину, высоту.

Для каких моделей поддерживается функция VR-линейки:

для телефонов iPhone 6S и более новых моделей.

Среди прочих функций мобильного приложения: