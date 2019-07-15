В Prozorro появился первый государственный онлайн-магазин

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В Prozorro появился новый инструмент – еще быстрее и проще допороговых закупок и отчетов о заключенных договорах.
Необходимые простые товары на небольшие суммы можно закупить в Prozorro Market – первом государственном онлайн-магазине.
Об этом говорится на странице Prozorro в Фейсбуке.
Преимущества Prozorro Market
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