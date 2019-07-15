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В Prozorro появился первый государственный онлайн-магазин

В Prozorro появился первый государственный онлайн-магазин

В Prozorro появился новый инструмент – еще быстрее и проще допороговых закупок и отчетов о заключенных договорах.

Необходимые простые товары на небольшие суммы можно закупить в Prozorro Market – первом государственном онлайн-магазине.

Об этом говорится на странице Prozorro в Фейсбуке.

Преимущества Prozorro Market

  • Покупка товаров без объявления тендера, как в обычном интернет-магазине: заходите в каталог, выбираете товар, кликаете “приобрести”, ждете доставку.
  • Это официальный инструмент системы электронных публичных закупок Prozorro, действующий на основании приказа ГП “ПРОЗОРРО” №16 (http://bit.ly/2Y7IVu8) и письма-разъяснения Министерство экономического развития и торговли Украины (http://bit.ly/2LodINh).
  • Все поставщики, разместившие свой товар в Prozorro Market, уже прошли квалификацию администраторов каталога (ГУ “Профессиональные закупки» или ГП “Медицинские закупки Украины” в зависимости от типа продукции). Заказчику не нужно проводить отбор и процедуру квалификации.
  • Новый инструмент дает возможность закупать быстро и без тендера, при этом соблюдать принципы осуществления закупок, предусмотренных в статье 3 Закона. Закупка через Prozorro Market является закупкой с применением электронной системы закупок, в отличие от закупок вне системы и отчетов.
  • Быстрое решение форс-мажоров. Например, сломался ноутбук, вы сможете без лишних хлопот выбрать поставщика, который продаст вам новый.
  • Послеоплата и договор. Поставщики в Prozorro Market понимают особенности закупок за государственные средства и готовы заключать договоры и работать на условиях послеоплаты. В течение недели поставщик отправит ваш заказ.
  • При заказе система сама сформирует черновик отчета о заключенном договоре. Черновик отчета можно будет опубликовать после заключения договора.
По материалам Finance.UA
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