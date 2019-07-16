Маск показал способ чтения мыслей

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Компания Илона Маска Neuralink продемонстрировала устройство, которое способно регистрировать активность мозга крысы с помощью тысяч электродов, вживленных рядом с нейронами и синапсами.
Это позволит ей в будущем размещать высокоскоростные вычислительные системы внутри мозга человека без ущерба организму. Об этом сообщает издание Bloomberg.
Стартап, который привлек для своего проекта 150 миллионов долларов, будет добиваться одобрения Управления по контролю за продуктами питания и препаратами (FDA) клинических испытаний на людях.
Цель эксперимента состоит в том, чтобы просверлить отверстия в черепах парализованных пациентов и вставить имплантаты, которые дадут возможность мысленно управлять цифровыми устройствами. Одной из сложностей является образование из глиальных клеток аналога рубцовой ткани вокруг проводов, которая ухудшает передачу четких сигналов.
Для преодоления этой проблемы Neuralink создала робота, который способен точно размещать нити (толщиной в четверть волоса), пронизанные десятками электродов. Робот способен избегать кровеносные сосуды, предотвращая возможный вред мозгу и образование рубцов.
Исследователи провели не менее 19 операций на грызунах и успешно разместили нити в 87 процентах случаев. Кроме того, по словам Илона Маска, проводятся эксперименты с участием обезьян. У людей провода будут считывать мозговые сигналы и передавать их в небольшое устройство, имплантированное за ухом и передающее данные на компьютер.
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