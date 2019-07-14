Еврокомиссию впервые возглавила женщина

Европейский парламент избрал Урсулу фон дер Лайен президентом Еврокомиссии.

Об этом сообщает Welt.

Кандидатуру бывшего министра обороны ФРГ 60-летнюю Урсулу фон дер Лайен в ходе голосования в Европарламенте поддержали 383 парламентария при минимально необходимом количестве в 374 голоса.

Таким образом, с 1 ноября текущего года впервые Еврокомиссией будет руководить женщина – опытный немецкий политик, родившаяся в Брюсселе и в совершенстве владеющая английским и французским языками.

Канцлер Германии Ангела Меркель уверена, что фон дер Лейен, будучи «убежденным европейцем», приложит максимум усилий для решения многих нынешних проблем Европейского Союза. Об этом она заявила вчера в Берлине. «Даже если я потеряю давнего министра сегодня, я обрету нового партнера в Брюсселе – рассчитываю на плодотворное сотрудничество».

На нового президента Еврокомиссии все европейское сообщество возлагает огромные надежды. Она получит все инструменты влияния на политические линии и приоритеты ЕС в ближайшие пять лет, возглавив 30-тысячный штат еврокомиссии. Будет отвечать за разработку законодательства и осуществлять контроль за соблюдением законодательства ЕС. От ее работы будет напрямую зависеть не только благосостояние более 500 миллионов европейцев, но и более глобальные экономические процессы.