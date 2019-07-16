Subaru Forester превратили в вездеход

Сомневаться в полноприводности Subaru никто не собирается, но американцам никогда не бывает достаточно. Хватит того, что обычный внедорожник Forester люфтовали мастера из Орегоны, превратив его в «Монстр Трак».

Ребята из Anderson Design & Fabrication на самом деле поставляют первоклассные комплекты для лифтинга кузова и увеличения клиренса для любых автомобилей: от старых Subaru GL до новейших Outback и превосходного Forester. В большинстве случаев используют проставочные планки вместо полнопружинного подъёмника – ради максимального сохранения исходного качества езды. Впрочем, и для длительных путешествий найдутся подвески.

У Subaru нет двухскоростной раздаточной коробки. Тем не менее, после небольшого подъёма, с дополнительными опорными пластинами, защитой кузова и, возможно, насадкой всасываемого патрубка, эти простые машины могут справиться с препятствиями – например, сложной пересеченной местностью. Есть много трасс, по которым можно ехать без полного привода. А вот полноприводная система Subaru, еще и усиленная, вполне пригодна для внедорожных поездок.