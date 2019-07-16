Subaru Forester превратили в вездеход

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Сомневаться в полноприводности Subaru никто не собирается, но американцам никогда не бывает достаточно. Хватит того, что обычный внедорожник Forester люфтовали мастера из Орегоны, превратив его в «Монстр Трак».
Ребята из Anderson Design & Fabrication на самом деле поставляют первоклассные комплекты для лифтинга кузова и увеличения клиренса для любых автомобилей: от старых Subaru GL до новейших Outback и превосходного Forester. В большинстве случаев используют проставочные планки вместо полнопружинного подъёмника – ради максимального сохранения исходного качества езды. Впрочем, и для длительных путешествий найдутся подвески.
У Subaru нет двухскоростной раздаточной коробки. Тем не менее, после небольшого подъёма, с дополнительными опорными пластинами, защитой кузова и, возможно, насадкой всасываемого патрубка, эти простые машины могут справиться с препятствиями – например, сложной пересеченной местностью. Есть много трасс, по которым можно ехать без полного привода. А вот полноприводная система Subaru, еще и усиленная, вполне пригодна для внедорожных поездок.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Эксперты подсчитали, сколько украинцы и европейцы тратят на едуВчера, 13:13 - 8215 4
В 2020 году появятся смартфоны c 108-мегапиксельными камерами и 10-кратным оптическим зумомВчера, 02:17 - 579 4
На сколько выросли средние пенсии в Украине: названы лидеры повышенияВчера, 11:36 - 5338 3
Названы самые дорогие для проживания страныВчера, 10:03 - 4780 2
С 2020 года планируется повысить стоимость обучения на популярных специальностяхВчера, 20:23 - 423 1
Эксперты подсчитали, сколько украинцы и европейцы тратят на едуВчера, 13:13 - 8215 4
На сколько выросли средние пенсии в Украине: названы лидеры повышенияВчера, 11:36 - 5338 3
Названы самые дорогие для проживания страныВчера, 10:03 - 4780 2
В какие страны едут украинцы, и что предлагают работодатели (инфографика)Вчера, 21:33 - 2762
Как менялись золотовалютные резервы Украины за последние пять летВчера, 07:17 - 2328
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)Вчера, 15:10 - 153
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 3268 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 2295 6
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)14.07.2019, 15:26 - 2072
Jeep запускает на рынок новый кубичный пикап (фото)12.07.2019, 17:34 - 2284