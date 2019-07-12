При поступлении в вузы будут требовать обязательное знание английского языка

Министерство образования инициирует установление для украинских абитуриентов новое требование для поступления в ВУЗ — обязательное владение английским языком на уровне не ниже B1 (для магистров — B2).

Соответствующие инициативы закреплены Концепцией развития английского языка в университетах, которую на днях представила министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает UBR.

Известно, что пока документ носит статус проекта и опубликован на сайте МОН для ознакомления. В качестве даты запуска предлагаемых изменений в нем указан условный “20ХХ” год — чиновники и сами не уверены, как скоро следует воплощать идею в жизнь, однако в ее резонности у них сомнений нет.

Исследования показывают, что экономическое развитие стран сильно зависит от владения гражданами английским языком. Растет важность знания английского языка всеми специалистами. Вместе с тем с 32-х неанглоязычных стран Европы мы по уровню знания английского языка находимся на 28 месте. И это свидетельствует о том, что мы теряем свой потенциал из-за того, что наши специалисты не знают английского языка”, — заявила Гриневич.

Представленный ею документ предусматривает, что поступить в ВУЗ для получения диплома бакалавра смогут только те из абитуриентов, которые покажут во время тестирования уровень знания английского не ниже B1 (стандарт состоит из 6-уровней: от базового А1 до продвинутого С2). При этом в министерстве отмечают, что ставят перед собой цель запустить систему отсева с 2023 года.