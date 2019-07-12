Facebook оштрафуют на 5 миллиардов долларов

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Федеральная торговая комиссия США (FTC) одобрила штраф для компании Facebook в размере 5 млрд долларов.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
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Речь идет о событиях 2018 года, когда стало известно, что Cambridge Analytica получила доступ к личным данным 87 млн пользователей соцсети без их ведома.
Издание отмечает, что если информация подтвердится, это будет рекордный штраф, который Федеральная торговая комиссия США когда-нибудь накладывала на технологические компании. В Facebook и Федеральной торговой комиссии от комментариев отказались.
Отметим, что Facebook уже заплатил 644 млн долларов штрафа по требованию правительства Великобритании за тот же скандал с компанией Cambridge Analytica.
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