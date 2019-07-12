Экспорт украинской водки в Польшу стремительно растет

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Польша занимает третье место по объемам потребления водки в мире, после США и России, а экспорт водки украинского производства уже вырос на треть и может увеличиться еще на 15%.
Об этом в интервью журналу НВ заявил Анатолий Корчинский, СEO Группы Компаний Bayadera Group.
“Если брать весь рынок водки, то Польша занимает третье место по объемам потребления в мире, после США и России, – пояснил топ-менеджер. – И потребление там, в отличие от Украины, не падает, а растет”.
Польский рынок подобен украинскому. Структура состоит из 22,5 млн кейсов местной водки и 1,6 млн кейсов – это импорт. Польские производители соревнуются за низкий ценовой сегмент, а вот импорт – это сегмент премиум. Bayadera Group соревнуется с мировыми брендами Finlandia, Stumbras, Absolut.
В целом, по статистике Государственной фискальной службы, Польша в 2019 году превратилась в главного потребителя украинского экспорта, заняв место многолетнего лидера – России. По итогам первых четырех месяцев 2019-го польская доля в зарубежных поставках из Украины впервые превысила российскую: за западным соседом – 7% отечественного экспорта, в то время как за северо-восточным – чуть более 6%. Еще пять лет назад соотношение было кардинально иным: 4,9% и 18,2% соответственно.
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