0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 82 0

Экспорт украинской водки в Польшу стремительно растет

Экспорт украинской водки в Польшу стремительно растет

Польша занимает третье место по объемам потребления водки в мире, после США и России, а экспорт водки украинского производства уже вырос на треть и может увеличиться еще на 15%.

Об этом в интервью журналу НВ заявил Анатолий Корчинский, СEO Группы Компаний Bayadera Group.

“Если брать весь рынок водки, то Польша занимает третье место по объемам потребления в мире, после США и России, – пояснил топ-менеджер. – И потребление там, в отличие от Украины, не падает, а растет”.

Польский рынок подобен украинскому. Структура состоит из 22,5 млн кейсов местной водки и 1,6 млн кейсов – это импорт. Польские производители соревнуются за низкий ценовой сегмент, а вот импорт – это сегмент премиум. Bayadera Group соревнуется с мировыми брендами Finlandia, Stumbras, Absolut.

В целом, по статистике Государственной фискальной службы, Польша в 2019 году превратилась в главного потребителя украинского экспорта, заняв место многолетнего лидера – России. По итогам первых четырех месяцев 2019-го польская доля в зарубежных поставках из Украины впервые превысила российскую: за западным соседом – 7% отечественного экспорта, в то время как за северо-восточным – чуть более 6%. Еще пять лет назад соотношение было кардинально иным: 4,9% и 18,2% соответственно.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.