Экспорт украинской водки в Польшу стремительно растет

Польша занимает третье место по объемам потребления водки в мире, после США и России, а экспорт водки украинского производства уже вырос на треть и может увеличиться еще на 15%.

Об этом в интервью журналу НВ заявил Анатолий Корчинский, СEO Группы Компаний Bayadera Group.

“Если брать весь рынок водки, то Польша занимает третье место по объемам потребления в мире, после США и России, – пояснил топ-менеджер. – И потребление там, в отличие от Украины, не падает, а растет”.

Польский рынок подобен украинскому. Структура состоит из 22,5 млн кейсов местной водки и 1,6 млн кейсов – это импорт. Польские производители соревнуются за низкий ценовой сегмент, а вот импорт – это сегмент премиум. Bayadera Group соревнуется с мировыми брендами Finlandia, Stumbras, Absolut.

В целом, по статистике Государственной фискальной службы, Польша в 2019 году превратилась в главного потребителя украинского экспорта, заняв место многолетнего лидера – России. По итогам первых четырех месяцев 2019-го польская доля в зарубежных поставках из Украины впервые превысила российскую: за западным соседом – 7% отечественного экспорта, в то время как за северо-восточным – чуть более 6%. Еще пять лет назад соотношение было кардинально иным: 4,9% и 18,2% соответственно.