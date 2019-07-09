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В Украине растет пропасть между богатыми и бедными – эксперты

В Украине растет пропасть между богатыми и бедными – эксперты

В Украине увеличивается расслоение по уровню доходов между богатыми и бедными. Как объяснил экономист Иван Никитченко, об этом свидетельствует динамика изменения структуры расходов.

“95% тратится на текущие расходы, а было 83%. И часть расходов финансируется из предыдущих накоплений. То есть доходы в будущем от активов снизятся — население забирает эти деньги и тратит на потребление. <…> Пропасть в доходах между богатыми и бедными украинцами становится с каждым годом шире”, – рассказал Никитченко.

Карты для тех, кто много тратит

С ним согласился и директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он отметил, что имущественное расслоение населения достигло нового уровня: доходы наиболее богатых и наиболее бедных уже отличаются не в разы, а на порядок, то есть в 10 и более раз.

Пендзин предупреждает, что это повлияет на статистику. По мнению экономиста, с каждым годом усредненные данные Госстата будут все менее точно отражать реальную картину доходов и расходов украинцев.

По материалам Сегодня
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