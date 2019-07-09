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Сингапур признали лучшим морским портовым мегаполисом мира - СМИ

Сингапур признали лучшим морским портовым мегаполисом мира - СМИ

Сингапур шестой год подряд признан лучшим в мире морским портовым мегаполисом мира. Обновленную версию индекса развития международного судоходства, который составляется агентством “Синьхуа” и Балтийской биржей, опубликовало издание The Straits Times.

Об этом сообщает ТАСС.

Сингапур уверенно демонстрирует возможности по управлению судоходством, а также сохраняет высокий уровень предоставления брокерских услуг”, – указывается в пояснении к рейтингу, в который вошли 42 портовых мегаполиса мира. Руководитель азиатского филиала Балтийской биржи Лу Су Лин отметила стратегическую важность сингапурского порта на международной арене. “Данная сфера остается одной из приоритетных в экономическом развитии республики, поэтому правительству необходимо сохранять инвестиции в развитие морской индустрии”, – сказала она.

По материалам САМ
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