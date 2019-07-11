Украинки получили почти 2 млрд грн декретных за пять лет

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За пять лет в Украине выплатили пособие по беременности и родам на сумму в 1,7 млрд грн.
Об этом сообщили в управлении государственной социальной помощи Министерства социальной политики в ответ на запрос УНН.
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Так, в течение 2014-2018 годов пособие в связи с беременностью и родами женщинам, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования, было выплачено на 1,7 млрд грн.
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