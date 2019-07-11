0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 32 0

Украинки получили почти 2 млрд грн декретных за пять лет

Украинки получили почти 2 млрд грн декретных за пять лет

За пять лет в Украине выплатили пособие по беременности и родам на сумму в 1,7 млрд грн.

Об этом сообщили в управлении государственной социальной помощи Министерства социальной политики в ответ на запрос УНН.

Читайте также: В Украине введут систему е-малыш: что это даст

Так, в течение 2014-2018 годов пособие в связи с беременностью и родами женщинам, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования, было выплачено на 1,7 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • С 1 июля изменился минимальный размер так называемых декретных, то есть пособия в связи с беременностью и родами. Оно составляет теперь не менее 501,75 грн.
По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минсоцполитики
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.