IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)

Компания IBM запатентовала весьма любопытное мобильное устройство, которое можно применять в качестве наручных смарт-часов, смартфона и даже планшетного компьютера.

Заявка на изобретение была подана ещё в 2016 году. Однако на сайте Управления США по патентам и торговым маркам (USPTO) документ обнародован только сейчас. Ресурс LetsGoDigital уже опубликовал рендеры необычного гаджета, созданные на основе патентной документации.

В обычном состоянии устройство работает как наручные смарт-часы. Правда, корпус при этом имеет довольно большую толщину. Дело в том, что в нём скрываются четыре отсека, каждый из которых содержит по две дополнительные дисплейные секции.

Каждый мини-экран имеет размеры 2 × 3 дюйма. Выдвинув четыре таких модуля, пользователь получит в своё распоряжение смартфон с дисплеем 4 × 6 дюймов. При этом произойдёт переключение интерфейса из режима часов в режим телефона.

Выдвинув ещё четыре секции, владелец сможет трансформировать устройство в планшет с экраном формата 8 × 6 дюймов. При этом взаимодействовать с гаджетом можно будет двумя руками (положив его на стол). Впрочем, пока разработка существует только на бумаге. О возможных сроках претворения идеи в жизнь ничего не сообщается.