Выпуск государственных займов увеличился на 100 млрд грн - Минфин

За первое полугодие 2019 года Министерство финансов Украины увеличило объемы выпуска облигаций внутреннего государственного займа на 100 млрд гривен против аналогичного периода 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

«Так, в первом полугодии 2019 года поступления в государственный бюджет от размещения ОВГЗ составили более 185 млрд гривен, что на 100 млрд гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года», – говорится в сообщении министерства.

В Минфине отмечают, что увеличение объемов заимствований на рынках является частью стратегии по управлению государственным долгом Украины до 2022 года.

Справка Finance.ua:

Во время последнего аукциона по продаже гособлигаций Минфин привлек 14,8 миллиарда гривен в бюджет.

Объем инвестиций иностранцев в государственный долг Украины вырос в 8 раз.

С ростом объемов покупки государственных облигаций иностранцами часто связывают значительные риски для стабильности курса гривны. Так, покупая государственные облигации, инвесторы способствуют укреплению гривны, однако когда срок действия этих облигаций завершается, то иностранные инвесторы забирают номинал облигаций и проценты по ним, обменивая эти средства на иностранную валюту. Это несет угрозу стабильности гривны и приводит к росту курса валют.