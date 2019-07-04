0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 102 0

Выпуск государственных займов увеличился на 100 млрд грн - Минфин

Выпуск государственных займов увеличился на 100 млрд грн - Минфин

За первое полугодие 2019 года Министерство финансов Украины увеличило объемы выпуска облигаций внутреннего государственного займа на 100 млрд гривен против аналогичного периода 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

«Так, в первом полугодии 2019 года поступления в государственный бюджет от размещения ОВГЗ составили более 185 млрд гривен, что на 100 млрд гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года», – говорится в сообщении министерства.

В Минфине отмечают, что увеличение объемов заимствований на рынках является частью стратегии по управлению государственным долгом Украины до 2022 года.

Справка Finance.ua:

  • Во время последнего аукциона по продаже гособлигаций Минфин привлек 14,8 миллиарда гривен в бюджет.
  • Объем инвестиций иностранцев в государственный долг Украины вырос в 8 раз.
  • С ростом объемов покупки государственных облигаций иностранцами часто связывают значительные риски для стабильности курса гривны. Так, покупая государственные облигации, инвесторы способствуют укреплению гривны, однако когда срок действия этих облигаций завершается, то иностранные инвесторы забирают номинал облигаций и проценты по ним, обменивая эти средства на иностранную валюту. Это несет угрозу стабильности гривны и приводит к росту курса валют.
  • 11 июня Министерство финансов Украины впервые выпустило государственные облигации сроком на 6 лет.
По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.