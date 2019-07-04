Выпуск государственных займов увеличился на 100 млрд грн - Минфин

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За первое полугодие 2019 года Министерство финансов Украины увеличило объемы выпуска облигаций внутреннего государственного займа на 100 млрд гривен против аналогичного периода 2018 года.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
«Так, в первом полугодии 2019 года поступления в государственный бюджет от размещения ОВГЗ составили более 185 млрд гривен, что на 100 млрд гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года», – говорится в сообщении министерства.
В Минфине отмечают, что увеличение объемов заимствований на рынках является частью стратегии по управлению государственным долгом Украины до 2022 года.
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