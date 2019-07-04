Зеленский рассказал, когда решит проблему штрафов за авто на "еврономерах"

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал решить проблему штрафов за авто на “еврономерах”, как только будет сформировано новую Верховную Раду.

Об этом он сообщил на встрече с владельцами авто на “еврономерах” на Закарпатской таможне.

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По его словам, проблему с бешеными штрафами за ввезенные на территорию Украины с нарушением авто вряд ли удастся решить до завершения срока растаможивания 22 августа 2019 года.

Дело в том, что только новый парламент, который будет поддерживать инициативы Президента, сможет отсрочить штрафы за “еврономера” или вообще как-то решить болезненный вопрос. То есть только после образования нового состава Верховной Рады возможны сдвиги, уже после 24 августа.

Кроме того, Зеленский добавил, что, если какое-то юридическое решение проблемы будет найдено раньше, то им также воспользуются.