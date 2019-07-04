Зеленский рассказал, когда решит проблему штрафов за авто на "еврономерах"

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал решить проблему штрафов за авто на “еврономерах”, как только будет сформировано новую Верховную Раду.
Об этом он сообщил на встрече с владельцами авто на “еврономерах” на Закарпатской таможне.
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По его словам, проблему с бешеными штрафами за ввезенные на территорию Украины с нарушением авто вряд ли удастся решить до завершения срока растаможивания 22 августа 2019 года.
Дело в том, что только новый парламент, который будет поддерживать инициативы Президента, сможет отсрочить штрафы за “еврономера” или вообще как-то решить болезненный вопрос. То есть только после образования нового состава Верховной Рады возможны сдвиги, уже после 24 августа.
Кроме того, Зеленский добавил, что, если какое-то юридическое решение проблемы будет найдено раньше, то им также воспользуются.
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