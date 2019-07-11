Большинство украинцев не планируют оставаться в Польше - исследование

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Лишь двое из пяти украинцев рассматривают Польшу как возможное место постоянного проживания.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного по заказу Поморского портала для украинцев.
Главной причиной решения украинцев о возвращении на родину являются формальные причины и семья, указали в Поморском портале.
“Однако, большинство из них не живет в Польше с семьей, потому что люди не могут приехать с семьей, а поэтому, я думаю, они не хотят здесь оставаться дольше. Очень трудно решить формальные вопросы, трудно получить вид на жительство, очень трудно получить легальное разрешение на работу”, – указала руководитель портала Наталья Шевченко.
По ее словам, шансы на изменение этой негативной тенденции могут быть связаны с молодым поколением украинцев, которые только выходят на рынок труда.
“Экономические мигранты, я думаю, еще будут приезжать. Я надеюсь, что ситуация в Польше еще улучшится по решению формальных вопросов. Когда это улучшится, большинство украинцев приедет. Есть еще одна группа – студенты. Согласно нашим исследованиям, только каждый пятый человек учится в Польше и работает. Это значит, что сейчас миграционная волна молодежи не поступила”, – добавила она.
По данным Национального банка Польши, в стране работает более одного миллиона граждан Украины, из которых только 330 тысяч имеют разрешение на работу. 70% всех украинцев занимаются здесь физическим трудом. Возвращение украинцев на родину более всего отразится на состоянии перерабатывающей и производственной промышленности.
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