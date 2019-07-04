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Дарницкую площадь готовят к ремонту

Дарницкую площадь готовят к ремонту

О подготовке к ремонту на Дарницкой площади сообщили в КГГА.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян.

“По планам до 2020 года высокопрочным щебеночно-мастичным асфальтобетоном будет покрыта проезжая часть площади. Для этого покрытия характерно высокое содержание щебня плотных горных пород, который образует каменный скелет, не подвергающийся деформациям”, – отметил он.

Также во время реконструкции будут заменены тротуары на ФЭМ-покрытие, обновлены пешеходные переходы и установлено современное LED-освещение.

По материалам Корреспондент.net
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