Дарницкую площадь готовят к ремонту

О подготовке к ремонту на Дарницкой площади сообщили в КГГА.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян.

“По планам до 2020 года высокопрочным щебеночно-мастичным асфальтобетоном будет покрыта проезжая часть площади. Для этого покрытия характерно высокое содержание щебня плотных горных пород, который образует каменный скелет, не подвергающийся деформациям”, – отметил он.

Также во время реконструкции будут заменены тротуары на ФЭМ-покрытие, обновлены пешеходные переходы и установлено современное LED-освещение.