В Lotus нашли «живое» имя для будущего кроссовера

Имя для своей новинки компания Lotus официально подтвердила на Фестивале скорости в Гудвуде. Как сообщили в руководстве, имя Evija, что в переводе означает «живой», очень уместно – ведь гиперкар, ранее известный под именем Type 130, станет первым электрическим гиперкаром британского автопроизводителя.

Когда в следующем году начнётся конвейерное производство, «откроется новая захватывающая глава в истории культового бренда спортивных автомобилей», заявляют представители марки. Кроме того, именно этот гиперкар станет первым крупным автомобилем, выпущенным под управлением Geely.

В преддверии дебюта, который состоится на специальном мероприятии в Лондоне в конце июля, бренд выпустил видеоролик, на котором демонстрируется тонкая центральная консоль с шестигранной кнопкой запуска двигателя и рычагом переключения передач. Тем, кто подойдёт к стенду Lotus в Гудвуде, обещают драматическое световое шоу, которое раскроет ещё больше подробностей о гиперкаре.