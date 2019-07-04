В Lotus нашли «живое» имя для будущего кроссовера

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Имя для своей новинки компания Lotus официально подтвердила на Фестивале скорости в Гудвуде. Как сообщили в руководстве, имя Evija, что в переводе означает «живой», очень уместно – ведь гиперкар, ранее известный под именем Type 130, станет первым электрическим гиперкаром британского автопроизводителя.
Когда в следующем году начнётся конвейерное производство, «откроется новая захватывающая глава в истории культового бренда спортивных автомобилей», заявляют представители марки. Кроме того, именно этот гиперкар станет первым крупным автомобилем, выпущенным под управлением Geely.
В преддверии дебюта, который состоится на специальном мероприятии в Лондоне в конце июля, бренд выпустил видеоролик, на котором демонстрируется тонкая центральная консоль с шестигранной кнопкой запуска двигателя и рычагом переключения передач. Тем, кто подойдёт к стенду Lotus в Гудвуде, обещают драматическое световое шоу, которое раскроет ещё больше подробностей о гиперкаре.
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