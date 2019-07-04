0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 15 0

В Lotus нашли «живое» имя для будущего кроссовера

В Lotus нашли «живое» имя для будущего кроссовера

Имя для своей новинки компания Lotus официально подтвердила на Фестивале скорости в Гудвуде. Как сообщили в руководстве, имя Evija, что в переводе означает «живой», очень уместно – ведь гиперкар, ранее известный под именем Type 130, станет первым электрическим гиперкаром британского автопроизводителя.

Когда в следующем году начнётся конвейерное производство, «откроется новая захватывающая глава в истории культового бренда спортивных автомобилей», заявляют представители марки. Кроме того, именно этот гиперкар станет первым крупным автомобилем, выпущенным под управлением Geely.

В преддверии дебюта, который состоится на специальном мероприятии в Лондоне в конце июля, бренд выпустил видеоролик, на котором демонстрируется тонкая центральная консоль с шестигранной кнопкой запуска двигателя и рычагом переключения передач. Тем, кто подойдёт к стенду Lotus в Гудвуде, обещают драматическое световое шоу, которое раскроет ещё больше подробностей о гиперкаре.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.