Ученые создали вещество, которое нарушает законы химии

Исследователи из России, Германии и Швеции совместно доказали возможность существования веществ, нереальных с точки зрения привычного понимания законов химии.

Авторам новой работы удалось изменить кристаллическую решетку одного из соединений бериллия, пишет Популярная Механика.

Подвергнув соединение бериллия воздействию давления, в сотни тысяч раз превышающего атмосферное, исследователи добились преобразования кристаллической структуры материала до пяти- и шести атомов кислорода вокруг атома бериллия, хотя ранее считалось, что максимально возможное число не превышает четырех.

«Мы работали с херлбутитом — одной из форм соединения бериллия с химической формулой CaBe2P2O8. В классических условиях он имеет тетраэдральную структуру — бериллий формирует четырехгранные пирамиды с атомами кислорода, и до недавних пор считалось, что это максимально возможная координация берилия. Однако наши коллеги из Германии провели эксперимент, в результате которого выяснилось, что кристаллическая структура может перестраиваться», — рассказывает один из авторов исследования, профессор Игорь Абрикосов.

Как объяснил ученый, в ходе эксперимента материал помещался в алмазную наковальню, где подвергался воздействию сверхвысоких давлений. Так, при давлении в 17 ГПа (170 тысяч земных атмосфер) произошло увеличение числа атомов кислорода окружающих бериллий до пяти, а при давлении в 80 ГПа (800 тысяч земных атмосфер) кристалл перестраивался так, что это число возросло до шести.

Теоретическое моделирование результатов эксперимента было проведено учеными НИТУ МИСиС в рекордно короткие сроки — всего за один месяц.

Для решения уравнения Дирака, которое описывает состояние электронов в веществе, с заданными переменными была задействована вся вычислительная мощность суперкомпьютерного кластера лаборатории. Результаты вычислений почти полностью совпали с результатами эксперимента — различия минимальны, и находятся в допустимых рамках погрешности.