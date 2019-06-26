Италия избежала санкций за растущий госдолг

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Европейская комиссия не будет принимать дисциплинарные меры в отношении Италии, поскольку итальянское правительство согласилось привести растущий государственный долг и дефицит бюджета в соответствие с правилами ЕС и приняло меры в этом направлении.
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Пьер Московичи.
На этой неделе Риму удалось убедить исполнительный орган ЕС, что он может снизить свой дефицит.
“Благодаря этим значительным усилиям мы видим, что Италия в целом соблюдает правила в 2019 году”, – сказал Московичи.
Бюджетные правила ЕС, которые называются Пактом стабильности и роста, говорят, что правительства должны сохранять свой бюджетный дефицит не выше уровня 3% валового внутреннего продукта (ВВП). Долг должен быть ограничен 60 процентами ВВП.
Прогнозируется, что государственный долг Италии достигнет 133,7% ВВП в этом году, и Рим пообещал удержать свой дефицит на уровне 2%.
Процедура нарушения могла повлечь штраф для Италии в размере до 3,4 млрд евро (0,2% ВВП страны). Для применения санкции требуется одобрение министров финансов стран ЕС.
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