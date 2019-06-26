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Сравнили стоимость продуктов в Киеве и Варшаве. Учитывались цены на молоко, рис, сыр, некоторые виды овощей и алкоголь, сообщает Numbeo.
Один литр молока стоит в Киеве в среднем 24,6 грн, в Варшаве – 2,6 злотых (18,2 грн). Разница в цене составляет 25,9%.
1 кг риса в Украине стоит 27,6 грн, в Польше – в 3,4 злотых (23,6 грн). Разница в цене составляет 14,6%.
Разница в стоимости сыра в Киеве и Варшаве составляет 4,08%, в пользу Польши.
Помидоры в Киеве стоят всего на 1,5% дороже, чем в Варшаве.
Практически все виды алкоголя, кроме пива, стоят в Варшаве дороже, чем в Украине. За бутылку пива объемом 0,33 л поляк заплатит 4,6 злотых (32,7 грн), украинец – 36,8 грн.
Вино и сигареты Marlboro в Польше стоят на 74,8% и 179,7% дороже, чем в Украине.
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