0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 642 0

Сравнили стоимость продуктов в Киеве и Варшаве

Сравнили стоимость продуктов в Киеве и Варшаве

Сравнили стоимость продуктов в Киеве и Варшаве. Учитывались цены на молоко, рис, сыр, некоторые виды овощей и алкоголь, сообщает Numbeo.

Один литр молока стоит в Киеве в среднем 24,6 грн, в Варшаве – 2,6 злотых (18,2 грн). Разница в цене составляет 25,9%.

1 кг риса в Украине стоит 27,6 грн, в Польше – в 3,4 злотых (23,6 грн). Разница в цене составляет 14,6%.

Разница в стоимости сыра в Киеве и Варшаве составляет 4,08%, в пользу Польши.

Помидоры в Киеве стоят всего на 1,5% дороже, чем в Варшаве.

Практически все виды алкоголя, кроме пива, стоят в Варшаве дороже, чем в Украине. За бутылку пива объемом 0,33 л поляк заплатит 4,6 злотых (32,7 грн), украинец – 36,8 грн.

Вино и сигареты Marlboro в Польше стоят на 74,8% и 179,7% дороже, чем в Украине.

По материалам Газета по-Украински
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.