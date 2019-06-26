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Oppo запустила собственную платежную систему

Oppo запустила собственную платежную систему

Oppo при поддержке китайской национальной платежной системы UnionPay официально запустили новую мобильную платежную систему Oppo Pay.

На момент анонса было объявлено о том, что платежная система Oppo Pay будет поддерживаться всеми смартфонами линейки Oppo Reno, однако в дальнейшем перечень поддерживаемых моделей будет расширен. Привязав свою банковскую карту к платежной системе, вы сможете оплачивать покупки и самый разнообразный сервис, включая проезд на общественном транспорте.

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Интересно, что Oppo придумала свой способ активации Oppo Pay для проведения транзакции. Вам не нужно разблокировать смартфон или открывать приложение, более того, не требуется даже подключение к Сети. Достаточно просто дважды нажать на кнопку включения смартфона.

Сегодня платежи на базе платежной системы UnionPay поддерживают шесть производителей: Huawei, Apple, Oppo, Xiaomi, Samsung и Meizu.

По материалам BIN
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