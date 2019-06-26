Oppo запустила собственную платежную систему

Oppo при поддержке китайской национальной платежной системы UnionPay официально запустили новую мобильную платежную систему Oppo Pay.

На момент анонса было объявлено о том, что платежная система Oppo Pay будет поддерживаться всеми смартфонами линейки Oppo Reno, однако в дальнейшем перечень поддерживаемых моделей будет расширен. Привязав свою банковскую карту к платежной системе, вы сможете оплачивать покупки и самый разнообразный сервис, включая проезд на общественном транспорте.

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Интересно, что Oppo придумала свой способ активации Oppo Pay для проведения транзакции. Вам не нужно разблокировать смартфон или открывать приложение, более того, не требуется даже подключение к Сети. Достаточно просто дважды нажать на кнопку включения смартфона.

Сегодня платежи на базе платежной системы UnionPay поддерживают шесть производителей: Huawei, Apple, Oppo, Xiaomi, Samsung и Meizu.