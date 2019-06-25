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OPPO представила альтернативу сотовым сетям

OPPO представила альтернативу сотовым сетям

Ситуация, когда смартфон «не видит сеть» в самый неподходящий момент, не понаслышке знакома многим пользователям. Компания OPPO представила на выставке MWC Shanghai оригинальную технологию MeshTalk, которая поможет владельцам гаджетов оставаться на связи даже при отсутствии сигнала мобильной сети и беспроводных подключений Wi-Fi и Bluetooth.

Протокол под названием MeshTalk и представляет собой децентрализованную сквозную систему, которая, по словам представителей OPPO, может охватывать радиус до 3 километров на открытом воздухе, ретранслируя сигнал напрямую между пользовательскими устройствами. В людных местах с большим числом активных смартфонов расстояние между собеседниками может быть ещё больше.

В зоне досягаемости сигнала совместимые аппараты будут создавать локальную сеть и обмениваться данными без использования базовых станций. По заверению вендора, работа MeshTalk не будет оказывать серьёзного влияния на скорость разряда аккумулятора смартфона — предположительно в режиме ожидания гаджеты смогут проработать до 72 часов.

Ожидается, что альтернативный способ связи будет полезен при отсутствии доступа в интернет или во время перегрузки вышек сотовой связи — например, на концерте или в аэропортах. Список устройств, которые будут поддерживать новую технологию, будет объявлен позднее.

По материалам 4PDA
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