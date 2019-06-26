Частный капитал должен зайти в энергетику, агроиндустрию и инфраструктуру - Кубив

Для более динамичного роста экономики Украины следует обеспечить открытие и либерализацию рынков для вхождения частного капитала в энергетике, агроиндустрии, инфраструктуре и финансовом секторе.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив во время панельной дискуссии «Видение: Украина – страна с высокими доходами» в рамках Международной конференции по вопросам реформ в Украине (Ukraine Reform Conference) в городе Торонто (Канада), сообщает пресс-служба министерства.

«Чтобы экономический рост был более динамичным, следует обеспечить открытие и либерализацию рынков для вхождения частного капитала в энергетике, агроиндустрии, инфраструктуре, финансовом секторе, а также обеспечить условия для развития частного бизнеса: дерегуляцию, защиту прав собственности, верховенство права, справедливую судебную систему, эффективные антикоррупционные меры», – сказал Кубив.

Кубив отметил, что сейчас Украина одновременно реализует несколько стратегических задач. Это требует мультипликации усилий и поиска оптимально действенных инструментов для ускорения роста и реформ.

«Цифровизация позволяет одновременно решить вопрос эффективности и прозрачности государственного управления, преодоления коррупции, инклюзивности в экономике, образовании, социальной сфере. А еще цифровые сервисы – это дополнительные 7-8% к росту ВВП Украины ежегодно», – отметил Кубив.