Поступление в вузы Украины: что нужно знать

В Украине 1 июля началась вступительная кампания в высшие учебные заведения. С сегодняшнего дня можно регистрировать электронные кабинеты. Начало приема заявлений и документов начнется позже.

Для регистрации е-кабинета нужно указать адрес электронной почты, пароль, данные сертификата внешнего независимого оценивания, данные документа о полном общем среднем образовании, фотографию.

Любую информацию в кабинете можно откорректировать до подачи первого заявления. Далее изменить информацию будет невозможно.

копию документа, удостоверяющего личность;

оригинал документа об образовательном (образовательно-квалификационном) уровне и приложение к нему;

оригинал военного билета или приписного свидетельства (для военнообязанных), кроме предусмотренных законодательством случаев;

сертификат внешнего независимого оценивания;

четыре цветных фотографии размером 3 х 4 см;