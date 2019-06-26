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Поступление в вузы Украины: что нужно знать

Поступление в вузы Украины: что нужно знать

В Украине 1 июля началась вступительная кампания в высшие учебные заведения. С сегодняшнего дня можно регистрировать электронные кабинеты. Начало приема заявлений и документов начнется позже.

Для регистрации е-кабинета нужно указать адрес электронной почты, пароль, данные сертификата внешнего независимого оценивания, данные документа о полном общем среднем образовании, фотографию.

Любую информацию в кабинете можно откорректировать до подачи первого заявления. Далее изменить информацию будет невозможно.

Документы для приема в вуз:
  • копию документа, удостоверяющего личность;
  • оригинал документа об образовательном (образовательно-квалификационном) уровне и приложение к нему;
  • оригинал военного билета или приписного свидетельства (для военнообязанных), кроме предусмотренных законодательством случаев;
  • сертификат внешнего независимого оценивания;
  • четыре цветных фотографии размером 3 х 4 см;
  • другие документы, если это предусмотрено правилами приема высшего учебного заведения.
По материалам Корреспондент.net
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