Поступление в вузы Украины: что нужно знать

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В Украине 1 июля началась вступительная кампания в высшие учебные заведения. С сегодняшнего дня можно регистрировать электронные кабинеты. Начало приема заявлений и документов начнется позже.
Для регистрации е-кабинета нужно указать адрес электронной почты, пароль, данные сертификата внешнего независимого оценивания, данные документа о полном общем среднем образовании, фотографию.
Любую информацию в кабинете можно откорректировать до подачи первого заявления. Далее изменить информацию будет невозможно.Документы для приема в вуз:
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