Госавиаслужба одобрила семь новых маршрутов Azur Air

Государственная авиационная служба Украины предоставила права авиакомпании “Azur Air Ukraine” на эксплуатацию воздушных линий по 7 направлениям.

Соответствующее решение Госавиаслужба опубликовала на своем сайте.

Авиакомпании предоставили права на эксплуатацию воздушных линий

Одесса – Даламан (Турецкая Республика) – Одесса (частота рейсов: 3 рейса в неделю);

Одесса – Бодрум (Турецкая Республика) – Одесса (частота рейсов: 3 рейса в неделю);

Львов – Бодрум (Турецкая Республика) – Львов (частота рейсов: 3 рейса в неделю);

Харьков – Бодрум (Турецкая Республика) – Харьков (частота рейсов 5 рейсов в неделю);

Киев – Ла-Романа (Доминиканская Республика) – Киев (частота рейсов: 2 рейса в неделю);

Киев – Варадеро (Республика Куба) – Киев (частота рейсов: 2 рейса в неделю);

Киев – Бангкок (Королевство Таиланд) – Киев (частота рейсов: 2 рейса в неделю).

В то же время Госавиаслужба аннулировала право компании летать из Киева в турецкий Измир четыре раза в неделю и отклонила заявку на выполнение рейсов по маршруту Харьков – Анталия (Турция) семь раз в неделю.

Заседание комиссии по рассмотрению вопросов относительно прав на эксплуатацию воздушных линий состоялось 27 июня 2019 года.