США и Китай возобновили торговые переговоры - Трамп

Переговоры между США и Китаем о прекращении торговой войны и заключении обновленного торгового соглашения вновь возобновились после того, как в мае 2019 года стороны не нашли общего языка, что привело к новому обострению торговых отношений.
Об этом сообщил президент США Дональд Трамп журналистам во время пресс-конференции в Белом доме, передает Reuters.
Читайте также: Глава Сингапура заявил, что разногласия между Китаем и США могут расколоть мировую экономику
«Разговоры происходят в основном в телефонном режиме, однако происходят также и встречи. В принципе, они уже начались», – сообщил Трамп.
По его словам, будущее торговое соглашение между Китаем и США должно быть заключено в пользу Америки. При этом американский президент заявил, что существует большая вероятность успешного завершения переговоров.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине заработала новая схема налогообложения для посылок из-за рубежа для физлицВчера, 12:02 - 11332 10
МАУ подняла плату за выбор места в самолетеВчера, 11:45 - 1691 7
Кредит онлайн «по-человечески»: как можно обойтись без банка или МФОВчера, 13:33 - 4715 5
В школьную реформу уже вложено около 7 миллиардов гривен - Гройсман6 ч. назад - 514 4
В Украине прекратила действовать формула "Роттердам+"Вчера, 14:02 - 2270 4
В Украине заработала новая схема налогообложения для посылок из-за рубежа для физлицВчера, 12:02 - 11332 10
Вводятся новые парковочные талоны: штраф за неправильную парковкуВчера, 21:00 - 8689 1
В Минфине сообщили, когда украинцам ждать минималку в 5 тыс. грн3 ч. назад - 3389 1
В Украине прекратила действовать формула "Роттердам+"Вчера, 14:02 - 2270 4
Нацбанк отменил ряд валютных ограниченийВчера, 17:02 - 1793
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5G26.06.2019, 15:10 - 475
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)25.06.2019, 10:10 - 4379 1
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службы24.06.2019, 12:10 - 4056
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 23509 27
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 5730 1