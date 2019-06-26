США и Китай возобновили торговые переговоры - Трамп

Переговоры между США и Китаем о прекращении торговой войны и заключении обновленного торгового соглашения вновь возобновились после того, как в мае 2019 года стороны не нашли общего языка, что привело к новому обострению торговых отношений.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп журналистам во время пресс-конференции в Белом доме, передает Reuters.

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«Разговоры происходят в основном в телефонном режиме, однако происходят также и встречи. В принципе, они уже начались», – сообщил Трамп.

По его словам, будущее торговое соглашение между Китаем и США должно быть заключено в пользу Америки. При этом американский президент заявил, что существует большая вероятность успешного завершения переговоров.