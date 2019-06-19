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Глава Сингапура заявил, что разногласия между Китаем и США могут расколоть мировую экономику

Глава Сингапура заявил, что разногласия между Китаем и США могут расколоть мировую экономику

Торговые противоречия между Китаем и США вряд ли приведут к глобальному финансовому кризису, но в долгосрочной перспективе могут вызвать раскол в структуре мировой экономики.

Такое мнение высказал в интервью японским журналистам премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун перед поездкой на саммит Группы двадцати в Осаке, передает Сегодня.

“Не думаю, что в краткосрочной перспективе стоит ожидать повторения финансовых кризисов, по своей сути они имеют другие причины”, — сказал глава правительства.

Вместе с тем Ли Сянь Лун подчеркнул, что уже сейчас Пекин и Вашингтон “движутся в направлении существенного разделения технологий и рынков, подрывая доверие всех сторон”. По его мнению, “ожидается структурный раскол, который растянется на многие десятилетия, что станет намного более серьезной проблемой, чем финансовый кризис”. “Их торговые споры уже нанесли ущерб мировому бизнесу, доверию потребителей, что привело к сокращению торговли и инвестиций, сказывается на сокращении рабочих мест”, — добавил премьер.

Сингапур не входит в формат G20, но в этом году стал приглашенной страной. Как ожидается, лидеры Китая и США проведут в Осаке отдельную встречу, на которой попытаются найти выход из нарастающих торговых противоречий.

По материалам Сегодня
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