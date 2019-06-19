Глава Сингапура заявил, что разногласия между Китаем и США могут расколоть мировую экономику

Торговые противоречия между Китаем и США вряд ли приведут к глобальному финансовому кризису, но в долгосрочной перспективе могут вызвать раскол в структуре мировой экономики.
Такое мнение высказал в интервью японским журналистам премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун перед поездкой на саммит Группы двадцати в Осаке, передает Сегодня.
“Не думаю, что в краткосрочной перспективе стоит ожидать повторения финансовых кризисов, по своей сути они имеют другие причины”, — сказал глава правительства.
Вместе с тем Ли Сянь Лун подчеркнул, что уже сейчас Пекин и Вашингтон “движутся в направлении существенного разделения технологий и рынков, подрывая доверие всех сторон”. По его мнению, “ожидается структурный раскол, который растянется на многие десятилетия, что станет намного более серьезной проблемой, чем финансовый кризис”. “Их торговые споры уже нанесли ущерб мировому бизнесу, доверию потребителей, что привело к сокращению торговли и инвестиций, сказывается на сокращении рабочих мест”, — добавил премьер.
Сингапур не входит в формат G20, но в этом году стал приглашенной страной. Как ожидается, лидеры Китая и США проведут в Осаке отдельную встречу, на которой попытаются найти выход из нарастающих торговых противоречий.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине появится банкнота 1000 гривен (фото)7 ч. назад - 5210 19
Регулятор планирует снизить «зеленый» тариф для домашних СЭС, расположенных на крышах, втрое5 ч. назад - 1209 8
Ряду чиновников повысили зарплатыВчера, 19:29 - 1438 7
Где в Украине самый дорогой и самый дешевый бензинВчера, 16:13 - 991 5
Ford продаст заводы в России на торгахВчера, 17:45 - 845 3
Xiaomi закрывает две популярные линейки смартфоновВчера, 22:03 - 14425 2
В Украине появится банкнота 1000 гривен (фото)7 ч. назад - 5210 19
Газ для украинцев подорожает - мнение эксперта12 ч. назад - 3605
Китай планирует обеспечить атомной энергетикой весь мирВчера, 22:30 - 1924 1
Межбанк: почему доллар сегодня сильно не просядет9 ч. назад - 1664
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)10 ч. назад - 750
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службыВчера, 12:10 - 2495
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 21811 27
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 4472 1
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1714 2