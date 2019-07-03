В каких странах самый быстрый интернет - исследование

Исследователи из Cable провели исследование скорости интернета в 207 странах мира.

Страны с самым быстрым интернетом

Первое место в рейтинге стран с самым быстрым интернетом занял Тайвань. Увеличение скорости здесь обусловлено массовой миграцией с ADSL на волокно.

Второе место рейтинга занимает Сингапур. Яркая цифровая экономика и минимальная земельная масса предоставляют Сингапуру значительные преимущества, когда речь идет о развитии инфраструктуры и доступности FTTP (чистого волокна).

На третьей позиции оказалась небольшая островная страна Джерси. Джерси является первой юрисдикцией в мире, которая делает чистое волокно ( FTTP ) доступным для каждого широкополосного пользователя. Стране удалось подняться с десятого на третье место всего за год.

Четвертое место в рейтинге заняла Швеция. Решение Швеции сосредоточиться на FTTP (чистое волокно) означает, что около 60% шведских домов и предприятий имеют доступ к скорости до 1 Гбит/с (1000 Мбит/с).

Какое место заняла Украина:

Украина в этом году заняла лишь 82 место, при том что в прошлом году в рейтинге стран по скоростному интернету занимала 58 место.

Средняя скорость интернета в мире

Средняя скорость глобальной широкополосной связи, измеренная в период с 11 мая 2016 по 10 мая 2017 года, составляла 7,4Мб/с.

Средняя скорость глобальной широкополосной связи, измеренная в период с 30 мая 2017 по 29 мая 2018 года, составила 9,10 Мбит/с – рост на 23,35%.

В этом году средняя скорость, измеренная в период с 9 мая 2018 по 8 мая 2019 года, составила 11,03 Мбит/с, что на 20,65% больше, чем в предыдущем году.

Страны, которые наиболее способствуют росту среднего показателя, – это развитые страны, имеющие не только более быструю, отлаженную инфраструктуру, но и наиболее значительное внедрение новейших технологий.