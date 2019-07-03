В каких странах самый быстрый интернет - исследование

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Исследователи из Cable провели исследование скорости интернета в 207 странах мира.
Страны с самым быстрым интернетом
Какое место заняла Украина:
Украина в этом году заняла лишь 82 место, при том что в прошлом году в рейтинге стран по скоростному интернету занимала 58 место.
Средняя скорость интернета в мире
В этом году средняя скорость, измеренная в период с 9 мая 2018 по 8 мая 2019 года, составила 11,03 Мбит/с, что на 20,65% больше, чем в предыдущем году.
Страны, которые наиболее способствуют росту среднего показателя, – это развитые страны, имеющие не только более быструю, отлаженную инфраструктуру, но и наиболее значительное внедрение новейших технологий.
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