Как изменились цены на квартиры в Киеве с начала года

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Цены на квартиры на первичном рынке недвижимости Киева показывали разную динамику с начала года – то стремительно падали, то резко шли вверх.
Об этом сообщает 24 Телеканал.
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По данным портала по поиску недвижимости ЛУН.ua, за июнь 2019 по сравнению с маем средняя цена метра квадратного в новостройках Киева несколько упала – с 24 000 до 23 900 гривен.
Минимальная цена за квадрат в новостройках столицы также снизилась до 16 000 гривен.
Цены в долларах показали более значительное падение. Средняя цена метра квадратного в июне опустилась более чем на 10% по сравнению с ценой в мае – до 900 долларов США за квадрат.
Минимальная цена упала с 610 до 590 долларов за метр квадратный.
За первые полгода 2019-го средняя цена метра квадратного на столичной первичке дважды выходила на свой пик: 23700 гривен за квадрат в январе 2019, и 24000 – в мае после президентских выборов.
Как изменились цены на жилье в районах Киева?
В сравнении с началом года ощутимо снизилась средняя цена метра квадратного в новостройках класса “элит” в Печерском районе столицы.
А вот цены в новостройках эконом или комфорт-класса в Деснянском и Дарницком районах города практически не изменились.
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