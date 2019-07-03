Как изменились цены на квартиры в Киеве с начала года

Цены на квартиры на первичном рынке недвижимости Киева показывали разную динамику с начала года – то стремительно падали, то резко шли вверх.

Об этом сообщает 24 Телеканал.

Читайте также: С 1 июля будет действовать новый порядок по присвоению адресов объектам строительства

По данным портала по поиску недвижимости ЛУН.ua, за июнь 2019 по сравнению с маем средняя цена метра квадратного в новостройках Киева несколько упала – с 24 000 до 23 900 гривен.

Минимальная цена за квадрат в новостройках столицы также снизилась до 16 000 гривен.

Цены в долларах показали более значительное падение. Средняя цена метра квадратного в июне опустилась более чем на 10% по сравнению с ценой в мае – до 900 долларов США за квадрат.

Минимальная цена упала с 610 до 590 долларов за метр квадратный.

За первые полгода 2019-го средняя цена метра квадратного на столичной первичке дважды выходила на свой пик: 23700 гривен за квадрат в январе 2019, и 24000 – в мае после президентских выборов.

Как изменились цены на жилье в районах Киева?

В сравнении с началом года ощутимо снизилась средняя цена метра квадратного в новостройках класса “элит” в Печерском районе столицы.

А вот цены в новостройках эконом или комфорт-класса в Деснянском и Дарницком районах города практически не изменились.