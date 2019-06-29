США расширили список товаров из ЕС для введения пошлин

США расширили список европейской продукции для возможного введения пошлин в ответ на субсидирование ЕС своей авиаотрасли. Общий объем тарифов вырос с 21 до 25 млрд долларов.
Об этом говорится в заявлении офиса торгового представителя США, обнародованном 2 июля.
Отмечается, что дополнительный список включает почти 90 наименований товаров примерной стоимостью четыре миллиарда долларов в дополнение к первому списку, опубликованному 12 апреля.
В новый список вошли продукция металлургической отрасли, некоторые виды удобрений, ряд разновидностей сыров, продуктов из свинины, макаронных изделий и крепких спиртных напитков.
Ранее офис торгового представителя США объявил, что рассматривает введение новых пошлин на импорт из Евросоюза, пока ЕС не прекратит субсидировать Airbus.
Предварительный список таких товаров включал в себя гражданские вертолеты и самолеты, а также их комплектующие. Кроме того, в список включены лососевое филе, крабы, оливковое масло, джемы, соки, вино, ковры и много других позиций.
Пошлины могут коснуться четырех стран: Франции, Германии, Испании и Великобритании.
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