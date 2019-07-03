К 2030 году роботы отнимут у нас 20 млн рабочих мест

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В отчете аналитической компании Oxford Economics говорится, что к 2030 году роботы, внедренные в производственный сектор, займут 20 млн рабочих мест, на которых ранее трудились люди.
Эта цифра становится еще более мрачной с учетом того, что с 2000 года роботы отобрали у людей всего 1,7 млн мест. Другими словами, в течение следующих 10 лет роботы займут в 11 раз больше рабочих мест, чем за предыдущие 20 лет.
В этой революции роботов больше всех пострадает Китай, где находится большая часть мирового производства. Потери рабочих мест составят:
Oxford Economics говорит, что в среднем в 29 наиболее развитых экономиках мира один робот отберет 1,6 рабочих мест на производстве, что становится особенно выгодным для компаний, которые стремятся сократить расходы. Но еще опаснее ситуации в странах с низким уровнем дохода — в них каждый робот займет 2,2 рабочих места.
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