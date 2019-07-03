Стало известно, сколько пассажиров перевозит "Укрзализныця" в день

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“Укрзализныця” (УЗ) летом перевозит около 141 тыс. пассажиров ежедневно, что более чем на 20% больше по сравнению с весной.
Об этом сообщил председатель правления компании Евгений Кравцов, пишет Сегодня.
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“Мы прилагаем максимум усилий, чтобы предоставить пассажирам необходимое количество мест в поездах и надлежащий сервис. На период пиковых летних перевозок дополнительно назначены 32 поезда. Таким образом, сейчас по территории страны ежедневно курсируют 147 поездов”, – цитирует его пресс-служба УЗ.
По словам Кравцова, к побережью Черного и Азовского морей курсируют свыше 70 поездов.
Он также отметил, что из 2864 вагонов, задействованных в перевозках, 1304 – оборудованы системой кондиционирования воздуха.
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