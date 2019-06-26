В Украину за год ввезли контрабанды на миллиард долларов

Поддельная продукция в Украине реализуется в сети Интернет или на стихийных рынках, где недобросовестные предприниматели не несут ответственности перед покупателем за некачественную или опасную для здоровья пищевую продукцию.

Об этом говорится в сообщении Европейской Бизнес Ассоциации.

“В 2018 году объем фальсифицированной или нелегально ввозимой продукции составил: кофе – 40% (примерно 25 млн долл.), алкогольных напитков – 60% (примерно 400 млн долл.), агрохимической продукции – 25% (примерно 200 млн долл.), бытовой техники и электроники по отдельным категориям от 50 до 70% (300-400 млн долл.) и т.д.”, – отмечается в сообщении.

Покупая подделку, потребитель делает неосознанную инвестицию в нелегальный бизнес, который позже наносит ущерб не только государственному бюджету, но и непосредственно потребителю в виде отсутствия последующего государственного финансирования социально-экономических сфер (медицина, образование, социальное обеспечение) – в результате неуплаты соответствующих налогов и сборов.

Бизнес призывает потребителей быть сознательнее и не покупать поддельную продукцию, которая, хотя и дешевле, но менее качественна и даже может причинить существенный вред здоровью (например, алкогольная продукция).